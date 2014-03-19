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亚洲 | 2014年 3月 19日 星期三 17:50 BJT

东欧情势：俄罗斯在西部地区举行大规模航空演习--国际文传电讯社

路透莫斯科3月19日 - 国际文传电讯社(Interfax)周三引述俄罗斯国防部官员报导称，俄罗斯周三开始在西部地区举行大规模航空演习。

报导称，参加演习的包括战斗机和轰炸机，演习主要在西北部地区举行，与乌克兰并不接壤。但此举可能加剧俄罗斯与北大西洋公约组织(NATO)的紧张情势。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)
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