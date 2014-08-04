俄罗斯指责欧盟在乌克兰问题上使用双重标准

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透莫斯科8月2日 - 俄罗斯周六指责欧盟使用双重标准，称欧盟“悄然”解除了向乌克兰供应军事技术和设备的禁令，但却对俄罗斯的国防行业实施制裁。
自欧盟因俄罗斯干预乌克兰东部的冲突对其实施制裁以来，欧盟与俄罗斯的关系恶化。
“近期在布鲁塞尔召开欧洲委员会会议期间，欧盟成员国领导人同意‘悄然’取消向基辅出口可能用于内部镇压的设备的限制，”俄罗斯外交部在其网站发布声明称。
“同时还允许（向乌克兰）出口军事技术和设备，”声明称，但未披露欧盟做出相关决定的具体时间。
俄罗斯外交部还呼吁欧盟领导人在乌克兰东部问题上不要受美国“驱使”。
记者尚未联系到欧盟驻布鲁塞尔官员发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：