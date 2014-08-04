俄罗斯指责欧盟在乌克兰问题上使用双重标准

路透莫斯科8月2日 - 俄罗斯周六指责欧盟使用双重标准，称欧盟“悄然”解除了向乌克兰供应军事技术和设备的禁令，但却对俄罗斯的国防行业实施制裁。

自欧盟因俄罗斯干预乌克兰东部的冲突对其实施制裁以来，欧盟与俄罗斯的关系恶化。

“近期在布鲁塞尔召开欧洲委员会会议期间，欧盟成员国领导人同意‘悄然’取消向基辅出口可能用于内部镇压的设备的限制，”俄罗斯外交部在其网站发布声明称。

“同时还允许（向乌克兰）出口军事技术和设备，”声明称，但未披露欧盟做出相关决定的具体时间。

俄罗斯外交部还呼吁欧盟领导人在乌克兰东部问题上不要受美国“驱使”。

记者尚未联系到欧盟驻布鲁塞尔官员发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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