俄高官称俄欧关系已渡过最糟糕阶段

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透莫斯科4月23日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）周四称，欧盟与俄罗斯关系最糟糕的阶段已过去，呼吁双方加强合作。
普什科夫是俄罗斯总统普京的盟友。此番言论标志着俄官员的反西方立场有所软化。俄罗斯将在5月9日举行二战胜利70周年纪念活动。
普什科夫曾公开指责西方因乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁，但称俄罗斯和欧盟眼下不应局限于乌克兰问题，应当把目光放得更远。
“现在看来，俄罗斯与欧盟关系陷于公开、全面危机的阶段正成为过去……欧洲越来越愿意与俄罗斯重启合作，不仅仅是在乌克兰事务方面，还包括其他国际事务。”他说。
“在我们与欧盟的关系方面，我们不应局限于乌克兰问题，应把目光放得更长远，不能什么都归结到乌克兰危机。”他说。之前一天他主持了俄罗斯议员与欧盟国家驻俄罗斯大使的会谈。
普什科夫对法国、希腊及匈牙利努力与俄罗斯接触表示赞许，但再次批评其他东欧的欧盟国家以及英国和德国。
他说：“法国现在看待与俄罗斯关系时，目光比德国要长远得多。法国知道，全球政治不能都归结到乌克兰问题。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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