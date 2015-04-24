俄高官称俄欧关系已渡过最糟糕阶段

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月23日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）周四称，欧盟与俄罗斯关系最糟糕的阶段已过去，呼吁双方加强合作。

普什科夫是俄罗斯总统普京的盟友。此番言论标志着俄官员的反西方立场有所软化。俄罗斯将在5月9日举行二战胜利70周年纪念活动。

普什科夫曾公开指责西方因乌克兰危机对俄罗斯实施的制裁，但称俄罗斯和欧盟眼下不应局限于乌克兰问题，应当把目光放得更远。

“现在看来，俄罗斯与欧盟关系陷于公开、全面危机的阶段正成为过去……欧洲越来越愿意与俄罗斯重启合作，不仅仅是在乌克兰事务方面，还包括其他国际事务。”他说。

“在我们与欧盟的关系方面，我们不应局限于乌克兰问题，应把目光放得更长远，不能什么都归结到乌克兰危机。”他说。之前一天他主持了俄罗斯议员与欧盟国家驻俄罗斯大使的会谈。

普什科夫对法国、希腊及匈牙利努力与俄罗斯接触表示赞许，但再次批评其他东欧的欧盟国家以及英国和德国。

他说：“法国现在看待与俄罗斯关系时，目光比德国要长远得多。法国知道，全球政治不能都归结到乌克兰问题。”(完)