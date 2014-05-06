俄罗斯将向黑海舰队派遣新潜艇和战舰--报道

路透莫斯科5月6日 - 据报道，俄罗斯国防部部长绍伊古(SergeiShoigu)周二称，俄罗斯今年将会加强黑海舰队，向其派遣新的潜艇和战舰。

俄罗斯还将向该舰队的各基地部署新的防空和海军陆战队步兵部队。

国际文传电讯社援引绍伊古称：“今年，新潜艇以及新一代水面舰艇将会加入黑海舰队。所有这些都需要我们投入很多精力。”

绍伊古称，到2020年，黑海舰队将会收到867亿卢布(24.3亿美元)的资金。

黑海舰队被视为是俄罗斯南部边境的保护者，也是俄罗斯向黑海和地中海地区施加影响的一个平台。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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