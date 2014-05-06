俄罗斯将向黑海舰队派遣新潜艇和战舰--报道

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透莫斯科5月6日 - 据报道，俄罗斯国防部部长绍伊古(SergeiShoigu)周二称，俄罗斯今年将会加强黑海舰队，向其派遣新的潜艇和战舰。
俄罗斯还将向该舰队的各基地部署新的防空和海军陆战队步兵部队。
国际文传电讯社援引绍伊古称：“今年，新潜艇以及新一代水面舰艇将会加入黑海舰队。所有这些都需要我们投入很多精力。”
绍伊古称，到2020年，黑海舰队将会收到867亿卢布(24.3亿美元)的资金。
黑海舰队被视为是俄罗斯南部边境的保护者，也是俄罗斯向黑海和地中海地区施加影响的一个平台。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。