俄罗斯将向黑海舰队派遣新潜艇和战舰--报导

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月6日 - 据报导，俄罗斯国防部部长绍伊古(Sergei Shoigu)周二称，俄罗斯今年将会加强黑海舰队，向其派遣新的潜艇和战舰。
俄罗斯还将向该舰队的各基地部署新的防空和海军陆战队步兵部队。
国际文传电讯社援引绍伊古称：“今年，新潜艇以及新一代水面舰艇将会加入黑海舰队。所有这些都需要我们投入很多精力。”
绍伊古称，到2020年，黑海舰队将会收到867亿卢布(24.3亿美元)的资金。
黑海舰队被视为是俄罗斯南部边境的保护者，也是俄罗斯向黑海和地中海地区施加影响的一个平台。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译