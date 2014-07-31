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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 06:57 BJT

东欧情势：俄罗斯禁止进口乌克兰大豆，拟限制希腊水果和美国鸡肉

俄罗斯新闻社引述VPSS报导称，VPSS下周可能限制从希腊进口水果。

据报导，VPSS在希腊油桃上发现蛀虫等害虫，而且发现美国鸡肉含有抗生素，可能暂停进口美国鸡肉。

希腊水果出口协会Incofruit-Hellas的顾问George Polychronakis表示，去年希腊向俄罗斯出口约16万吨水果，价值1.8亿欧元(约合2.41亿美元)。

国际文传电讯社报导称，VPSS下周可能暂停美国鸡肉进口。1-4月，俄罗斯进口的美国鸡肉价值7,100万美元。

未能立即联系到俄罗斯VPSS置评。(完)

(编译 孙茉莉/杜明霞；审校 张涛)
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