法国推迟防长和外长对俄罗斯的访问

路透莫斯科/巴黎3月17日 -法国推迟了本国国防部长和外交部长原定于周二对俄罗斯的访问，作为向俄罗斯施压来缓解乌克兰危机行动的一部分。

一位俄罗斯外交部消息人士周一对路透称，俄罗斯总统普京签署承认克里米亚为主权国家的法令后，法国方面很快就推迟了相关会议。克里米亚在周末举行公投后宣布独立，并申请加入俄罗斯。

一位法国官员证实相关会晤已被取消，并称尚无新的日期提议。俄罗斯与法国定期举行此类会晤，以商讨安全事务。

欧盟周一采取谨慎措施制裁俄罗斯，制裁对象为俄罗斯和克里米亚的21位公民，同时保留在本周晚些时候欧盟领导人召开会议时追加更严厉的经济制裁的可能性。

美国采取了类似制裁措施，但制裁目标似乎更多针对的是俄罗斯高官，当中包括俄罗斯总统普京的两位幕僚。

法国外长法比尤斯称，这是冷战结束以来最严重的危机。他敦促各方克制，以阻止局势恶化。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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