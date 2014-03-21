若法国撕毁战舰协议 俄将要求赔偿--报道

路透莫斯科3月20日 - 俄罗斯媒体援引该国国防部副部长鲍里索夫(YuryBorisov)的说法报道称，如果法国因克里米亚问题，取消向俄罗斯出售“西北风”军舰的协议，俄罗斯将要求赔偿。

“如果（法国）违反‘西北风’军舰协议，俄方无疑会扞卫其权利……将要求对我们所承受的所有损失获得赔偿，”俄新社援引鲍里索夫称。

法国外长法比尤斯周二表示，法国正考虑暂停履行这一2011年达成的协议。该协议为法国创造了大约1000个工作岗位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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