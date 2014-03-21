若法国撕毁战舰协议 俄将要求赔偿--报道

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透莫斯科3月20日 - 俄罗斯媒体援引该国国防部副部长鲍里索夫(YuryBorisov)的说法报道称，如果法国因克里米亚问题，取消向俄罗斯出售“西北风”军舰的协议，俄罗斯将要求赔偿。
“如果（法国）违反‘西北风’军舰协议，俄方无疑会扞卫其权利……将要求对我们所承受的所有损失获得赔偿，”俄新社援引鲍里索夫称。
法国外长法比尤斯周二表示，法国正考虑暂停履行这一2011年达成的协议。该协议为法国创造了大约1000个工作岗位。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。