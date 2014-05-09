二战纪念活动下月在法举行 普京将与西方领导人会面

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透巴黎5月8日（记者 Lionel Laurent） - 俄罗斯驻法国大使奥尔洛夫（Alexander Orlov）周四称，俄罗斯总统普京下月将赴法国出席诺曼底登陆70周年纪念活动，届时普京将与西方国家领导人会面。这将是乌克兰危机爆发以来普京与西方领导人首次会面。
美国总统奥巴马、德国总理默克尔也将出席6月6日的诺曼底登陆70周年纪念活动。
奥尔洛夫在对BFM电视台的谈话中证实普京计划参加该活动。法国总统和国防部长此前均表示，仍欢迎普京前来参加该活动。
“我对普京说，作为俄罗斯人民的代表，我们欢迎他出席该纪念活动，”法国总统奥朗德说。
法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）也表示，取消对普京的邀请，将会是对历史的侮辱。
“因此，普京应当出席，”他对BFM说。
乌克兰亲俄总统2月被赶下台，俄罗斯将克里米亚纳入版图并在乌克兰边境附近部署重兵，这些事件导致俄罗斯同西方国家的关系急剧恶化。
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）明确表示，二战纪念活动与乌克兰问题是两码事。
“虽然我们目前在乌克兰问题上存在分歧，但事实是70年前美国、英国、法国、苏联及许多其他国家团结起来击败了纳粹，”帕萨基在例行新闻发布会上说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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