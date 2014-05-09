二战纪念活动下月在法国举行，普京将与西方领导人会面

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎5月8日（记者 Lionel Laurent） - 俄罗斯驻法国大使奥尔洛夫（Alexander Orlov）周四称，俄罗斯总统普京下月将赴法国出席诺曼底登陆70周年纪念活动，届时普京将与西方国家领导人会面。这将是乌克兰危机爆发以来普京与西方领导人首次会面。
美国总统奥巴马、德国总理默克尔也将出席6月6日的诺曼底登陆70周年纪念活动。
奥尔洛夫在对BFM电视台的谈话中证实普京计划参加该活动。法国总统和国防部长此前均表示，仍欢迎普京前来参加该活动。
“我对普京说，作为俄罗斯人民的代表，我们欢迎他出席该纪念活动，”法国总统奥朗德说。
法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）也表示，取消对普京的邀请，将会是对历史的侮辱。
“因此，普京应当出席，”他对BFM说。
乌克兰亲俄总统2月被赶下台，俄罗斯将克里米亚纳入版图并在乌克兰边境附近部署重兵，这些事件导致俄罗斯同西方国家的关系急剧恶化。
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）明确表示，二战纪念活动与乌克兰问题是两码事。
“虽然我们目前在乌克兰问题上存在分歧，但事实是70年前美国、英国、法国、苏联及许多其他国家团结起来击败了纳粹，”帕萨基在例行新闻发布会上说。（完）
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。