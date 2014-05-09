二战纪念活动下月在法国举行，普京将与西方领导人会面

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎5月8日（记者 Lionel Laurent） - 俄罗斯驻法国大使奥尔洛夫（Alexander Orlov）周四称，俄罗斯总统普京下月将赴法国出席诺曼底登陆70周年纪念活动，届时普京将与西方国家领导人会面。这将是乌克兰危机爆发以来普京与西方领导人首次会面。

美国总统奥巴马、德国总理默克尔也将出席6月6日的诺曼底登陆70周年纪念活动。

奥尔洛夫在对BFM电视台的谈话中证实普京计划参加该活动。法国总统和国防部长此前均表示，仍欢迎普京前来参加该活动。

“我对普京说，作为俄罗斯人民的代表，我们欢迎他出席该纪念活动，”法国总统奥朗德说。

法国国防部长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）也表示，取消对普京的邀请，将会是对历史的侮辱。

“因此，普京应当出席，”他对BFM说。

乌克兰亲俄总统2月被赶下台，俄罗斯将克里米亚纳入版图并在乌克兰边境附近部署重兵，这些事件导致俄罗斯同西方国家的关系急剧恶化。

美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）明确表示，二战纪念活动与乌克兰问题是两码事。