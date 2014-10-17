普京警告称欧洲可能重演2008年天然气危机

路透贝尔格莱德10月16日 - 俄罗斯总统普京周四称，若乌克兰从途经该国的输气管道盗取天然气，俄罗斯将减少对欧洲的天然气供应。他表示，希望不会发生这样的情况。

俄方指责乌克兰拖欠巨额天然气款项，6月16日起停止对乌克兰供气。在此情况下，外界担心乌克兰可能不得不从途经该国的输气管道抽取天然气，以满足冬季需求。

普京在访问塞尔维亚时对记者说：“我可以向你们保证，绝不会因能源合作中的俄方过错而导致危机。”但他说：“在天然气输送方面存在巨大风险。”

“如果我们发现，乌克兰就像2008年时那样不经允许从输气系统中取走天然气，那么，我们也会像2008年时那样，以减少供应为代价，补充被盗取的天然气量。”

俄罗斯是欧洲最大的天然气供应国，供气量约占欧洲天然气需求的三分之一。而俄罗斯输送欧盟的天然气中，有一半途经乌克兰。（完）