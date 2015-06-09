“记忆之战” 普京手握历史武器与西方对垒

路透莫斯科6月8日 （记者 Jason Bush） - 俄罗斯总统普京日渐从历史中激发爱国主义精神和凝聚人心，历史已经成为俄罗斯与西方在乌克兰问题上抗争的武器。

一些独立历史学家称，上月俄罗斯举行的声势浩大的“胜利日”纪念活动、普京作出的若干宣言和新版历史教科书都呈现了有倾向的或者经改写的历史。

1939年分割波兰的《苏德互不侵犯条约》，现在被从积极的角度解读。依据《苏德互不侵犯条约》，前苏联占领了现为乌克兰、白俄罗斯和波罗的海诸国的大部分。俄罗斯为前苏联1968年入侵前捷克斯洛伐克找到了新理由，且前苏联独裁者斯大林最严重的部分罪行也被轻描淡写。

“在历史争论中，这是激进的姿态，”圣彼得堡欧洲大学历史教授阿列克谢·米勒（Alexei Miller）说道，他表示各方在争论中一直都在歪曲历史。“历史沦为了俄罗斯和欧洲现有危机关系的牺牲品。”

他表示，西方国家和波罗的海诸国与乌克兰等前苏联邻国正在展开“记忆之战”，为了迎合政治观点，历史日渐被以各种不同方式解读。

普京已清楚表明他明晓历史的威力。

对于一位生长于前苏联的人来说，或许这并不令人意外。前苏联审查历史，以美化共产主义，抹黑西方，谴责“人民的敌人”。

“当我们展示我们是对的，展示我们的行动有益于社会、国家和人民之时，我们的支持者将成千上万地涌现，”普京去年11月与历史学家们会面时说道。

普京亦对新版历史教科书深感兴趣，这些历史教科书把普京的成功描绘为对内“守护社会统一和契约”，对外“持续扞卫国家利益”。

俄罗斯孩子们也将会在新版历史教科书中学到，前苏联和沙俄之前的首脑们是如何一再扞卫俄罗斯，对抗西方的侵略和阴谋诡计。

这些历史教科书将1939年分割波兰的《苏德互不侵犯条约》视为是对西方政策的正当回应，称当时西方的政策旨在煽动希特勒进攻前苏联。

普京一再为《苏德互不侵犯条约》辩护，今年5月德国总理默克尔到访时，普京称该条约对“扞卫前苏联的国家利益”是有意义的。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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