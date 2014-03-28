匈牙利总理反对经济制裁俄罗斯--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透布达佩斯3月28日 - 匈牙利商业日报Vilaggazdasag周五援引该国总理欧尔班(Viktor Orban)的话报导称，匈牙利反对欧盟对俄罗斯实施新一轮经济制裁。

“第三轮制裁中包括经济制裁，能避免进行经济制裁将是幸运的，因为经济制裁不符合欧洲的利益，更不利于匈牙利，”欧尔班在接受Vilaggazdasag采访时说道。

匈牙利天然气供应约八成依赖俄罗斯，最近又与俄罗斯签署了一项100亿欧元的协议，由俄罗斯国家原子能公司Rosatom负责扩建匈牙利重要的Paks核电站。

俄罗斯还是匈牙利在欧盟之外的最大贸易伙伴，2013年对俄出口额达到25.5亿欧元。

欧盟内部11个前社会主义国家的官员过去一周来发出的信息暗示，考虑到与俄罗斯的贸易和经济关系，多数这些国家将反对欧盟对俄罗斯实施下一阶段制裁。

欧尔班表示，乌克兰危机及随后的政治制裁目前尚未影响匈牙利与俄罗斯的核电协议，他希望保持这种状况。

俄新社报导，Rosatom领导人周四称，该公司签署的一些国际合同可能受到西方制裁的影响。（完）