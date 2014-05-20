焦点：乌克兰局势动荡 俄罗斯坐收渔利

乌克兰东部城市顿涅茨克，俄罗斯国旗后参加亲俄集会的人们，摄于2014年5月18日。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透基铺5月18日（记者 Elizabeth Piper） - 2月末，乌克兰议会废除了确保俄语居民使用他们第一语言权利的法律，这与该国亲俄总统亚努科维奇逃离基铺仅仅时隔两天。

乌克兰的俄语居民主要聚居在该国的东部和南部地区，他们视此为报复举动。在莫斯科，俄罗斯的领导人看到了机会。

而乌克兰新当局仅用了五天时间就又改弦易辙，再次允许一些学校、法庭及其他国家机构使用俄语。议会此举引发的愤怒让乌克兰代理总统吃惊不已，他拒绝签署相关立法。

然而，对于俄罗斯总统普京而言，这五天的时间已经足够他发起一连串事件，这些事件不仅让亲西方的乌克兰政府受到冲击，也让其将乌克兰的大片地区划入俄罗斯版图。

虽然普京表示乌克兰东部地区出现的分离暴力活动系自发行为，但从对乌克兰政客以及了解俄罗斯想法的安全消息人士的采访中可以看出，俄罗斯进行了数月的精心策划。

这些人士称，俄罗斯计划的关键一环是让乌克兰的分裂局面加剧。为了实现该目的，俄罗斯寻求利用其与乌克兰商界、青年团体、教会、政客和犯罪网络的关系。

消息人士指出了一篇来自2013年6月的文章，这篇被乌克兰《镜报》（Dzerkalo Tyzhnia）描述为克里姆林宫咨询文件的文章，在当年8月首次公开。文章明确表示俄罗斯担心失去在乌克兰的影响力，并指出俄罗斯打算将乌克兰纳入经济联盟。

该文件名为“欧亚一体化进程中涉及乌克兰的复杂措施”，克里姆林宫拒绝对该文件置评。

文件显示，早在2013年初，俄罗斯就对乌克兰感到担忧。亚努科维奇的统治被普遍视为腐败成性，克里姆林宫担心亚努科维奇的不受欢迎，会伤及普京打造“欧亚”经济联盟的计划。

随着俄罗斯保护在乌克兰的利益，许多受访人士怀疑俄罗斯是否需要进入乌克兰境内，在该国东部地区引发动乱。

乌克兰东部地区的动乱，或许已经实现了普京的诸多目的。

克里姆林宫否认在乌克兰东部地区的动乱中扮演任何角色。

前乌克兰对外情报机构官员Mykola Malomuzh称，目前俄罗斯的目标是乌克兰总统选举，即造成选举推迟或造成选举不合法。

“在特殊服务机构、亲俄组织、以及通过黑社会性质的组织发挥不可思议影响力的旧政权当中，普京有他自己的网络，”目前也在竞选总统的Malomuzh说。乌克兰将于5月25日举行总统选举。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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