美法称俄若不设法缓和乌东部局势 将为此付出更多代价

路透华盛顿7月7日 - 美国白宫表示，总统奥巴马和法国总统奥朗德周一决定，如果俄罗斯不立即采取措施缓解乌克兰东部的紧张局势，欧洲应当要俄为此付出更多代价。

两位领导人进行了电话交谈。白宫称，他们一致认为，俄罗斯应当停止“造成局势动荡的活动”，比如允许和协助武器和武装分子通过俄乌边境，还应当停止在乌边境屯兵，不再支持分离分子。(完)