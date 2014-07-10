普京称俄罗斯不希望被国际社会孤立

路透莫斯科7月9日 - 俄罗斯总统普京周三称，俄罗斯不希望被国际社会孤立，但会坚决扞卫国家利益。俄罗斯因乌克兰危机面临受到新制裁的威胁。

“我们永远不会追求孤立主义，我们永远是国际社会的一份子，”普京在与公民商会（Civic Chamber）代表举行会议时说。

“你们和我都必须正确地定义国家利益，我们都知道如何做，”普京说。“我们将坚持不懈地、但正确、谨慎……坚决地做此事。”

俄罗斯将克里米亚纳入版图后，美国和欧盟已经针对部分俄罗斯企业及个人实施了签证禁令和资产冻结等措施。

如果乌克兰亲俄分裂主义力量不缓和在乌克兰东部的冲突，美国和欧盟可能还会对俄罗斯实施更多制裁。

乌克兰东部的叛乱力量周六失去了对斯拉夫扬斯克市（Slaviansk）的控制后，他们呼吁俄罗斯提供军事支持，但普京尚没有公开回应。

普京在上述会议上再次避免直接回应乌克兰叛乱力量寻求帮助的请求，而是呼吁向受到冲突影响的人们提供人道主义援助。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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