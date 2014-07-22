俄罗斯称马航坠机事件调查应由国际社会领导

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透吉隆坡7月22日 - 俄罗斯驻马来西亚大使Lyudmila Vorobyeva周二称，马航客机坠毁事件的调查应由“国际社会”领导，而不是乌克兰。
“情况很特殊，该区域是交战区。我认为国际社会在此事上应灵活一些，以各方都能接受的方式行事，”Vorobyeva在新闻发布会上说。
“俄罗斯自开始就一直呼吁由国际民航组织（ICAO）领导，（对这起事件）进行公正、全面、充分的调查，”她说。
按照ICAO规定，涉及事件在哪个国家发生，就应当由哪个国家领导调查。
“我方一直呼吁由ICAO领导调查，原因是：据我们了解，（乌克兰的）反叛力量不相信基辅政府，”Vorobyeva说。
“正是因为这样的原因，他们（反叛力量）才不愿将包括黑匣子在内的一切移交给乌克兰方面，因为他们害怕证据被篡改。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)