（更正）俄政府难以对经济进行必需的投资--前财长

(更正：因英文原文有误，修改文中多处措辞。)

路透莫斯科9月16日 - 俄罗斯前财长库德林（Alexei Kudrin）周二表示，俄罗斯政府无法对经济进行必需的投资，因政府曾承诺巨大的社会支出。

库德林强烈支持自由主义改革及财政审慎，但他几乎成了俄罗斯精英阶层中唯一抨击俄政府应对乌克兰危机政策的高官。

库德林在一场外国商业会议上表示，他预计俄罗斯经济今年会停滞或进一步疲软，经济增长到2015年会跌入负区间，远低于政府对于2014年增长0.5%及2015年增长1%的预测。

他说道，随着经济放缓以及社会支出增加，政府难以对经济进行必需的投资，以渡过西方制裁的难关。

库德林称：“受持续大规模社会支出的限制，政府的支持是有限的。”

俄罗斯多家国有和私营企业曾表示，他们需要政府向其提供资金，以渡过西方制裁的难关。俄罗斯国有石油生产商Rosneft(ROSN.MM)希望获得400亿美元的资金。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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