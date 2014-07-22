俄罗斯称马航坠机事件调查应由国际社会领导

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡7月22日 - 俄罗斯驻马来西亚大使Lyudmila Vorobyeva周二称，马航客机坠毁事件的调查应由“国际社会”领导，而不是乌克兰。
“情况很特殊，该区域是交战区。我认为国际社会在此事上应灵活一些，以各方都能接受的方式行事，”Vorobyeva在新闻发布会上说。
“俄罗斯自开始就一直呼吁由国际民航组织（ICAO）领导，（对这起事件）进行公正、全面、充分的调查，”她说。
按照ICAO规定，涉及事件在哪个国家发生，就应当由哪个国家领导调查。
“我方一直呼吁由ICAO领导调查，原因是：据我们了解，（乌克兰的）反叛力量不相信基辅政府，”Vorobyeva说。
“正是因为这样的原因，他们（反叛力量）才不愿将包括黑匣子在内的一切移交给乌克兰方面，因为他们害怕证据被篡改。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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