俄数万民众举行大游行，庆祝“人民团结日”

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月4日 - 数万俄罗斯民众周二在莫斯科举行大游行，他们手中打着称颂俄罗斯为大国的旗帜和横幅。这无异于就乌克兰问题向西方挑衅。
俄罗斯总统普京没有参加庆祝“人民团结日”(Unity Day)的游行活动。但在晚些时候发表的演讲中，他认为在同西方的对峙中俄方在道德方面高出一筹，称俄罗斯在面对“艰难挑战”时团结一致。
据警方称，有七万余人参加了游行活动。在游行活动结束后的音乐会上，政客们进一步大秀他们的爱国热情，他们中有些人载歌载舞，许多人挥舞着俄罗斯国旗。
有人打着写有“团结一致的人民不可战胜”、“团结就是力量”等标语的横幅，有人则打着支持乌克兰东部亲俄分裂力量的横幅。
自2005年开始，俄罗斯恢复了每年11月4日的“人民团结日”。这一节日是为纪念1612年俄义军把波兰军队赶出莫斯科公国而设立的。
“亲爱的朋友们，今年我们不得不面对艰难挑战。就像我国历史上多次出现的情况一样，我国人民团结一致，用道德和高昂的斗志做出了回答，”普京在盛大的招待会上说。
“俄罗斯历来崇尚追求正义和真理，各种威胁不会迫使我们放弃我们的价值观和理想。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。