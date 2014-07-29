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亚洲 | 2014年 7月 29日 星期二 16:49 BJT

俄称日本施加制裁会损害两国关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透基辅7月29日 - 日本计划冻结与乌克兰东部不稳定局势有关人士和团体的资产。俄罗斯周二称这一做法“不友好”，会伤害两国关系。

俄罗斯外交部在声明中表示：“日本对俄罗斯实施新制裁必然会威胁到双边关系的很多方面，导致两国关系倒退。”(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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