俄对基辅政府在乌克兰东部使用武力发出警告--Interfax

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯外交部周一称，基辅当局试图通过武力来解决乌克兰东部的危机，这是一种“战略性错误”，可能对乌克兰造成不可逆转的后果。
国际文传电讯（Interfax）援引俄罗斯副外长卡拉辛(Grigory Karasin)的话报导称，“乌克兰当局通过军事手段来解决乌克兰社会的危机和乌克兰东南部的所有问题，这是其犯下的最大甚至是战略性错误。”
“这对乌克兰国家可能会造成不可逆转的后果。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。