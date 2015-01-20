俄对基辅政府在乌克兰东部使用武力发出警告--Interfax

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯外交部周一称，基辅当局试图通过武力来解决乌克兰东部的危机，这是一种“战略性错误”，可能对乌克兰造成不可逆转的后果。

国际文传电讯（Interfax）援引俄罗斯副外长卡拉辛(Grigory Karasin)的话报道称，“乌克兰当局通过军事手段来解决乌克兰社会的危机和乌克兰东南部的所有问题，这是其犯下的最大甚至是战略性错误。”

“这对乌克兰国家可能会造成不可逆转的后果。”（完）