俄新闻主播称俄能把美国变成辐射灰

路透莫斯科3月16日（记者 Lidia Kelly） -美国警告称已准备好就乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，俄罗斯电视主播吉瑟尔沃夫(Dmitry Kiselyov)周日则向美国警示俄罗斯巨大的核威慑力。

吉瑟尔沃夫在时事节目中称：“俄罗斯是全世界唯一有能力将美国变成辐射灰的国家。”

他说这番话时，背景画面是核爆炸后的蘑菇云。

去年12月时普京任命吉瑟尔沃夫担任俄罗斯新的国家通讯社负责人。

吉瑟尔沃夫此番言论令围绕乌克兰危机的宣传战升温。

俄罗斯电视台播放了居住在克里米亚的俄罗斯族人载歌载舞庆祝公投的画面，并指责乌克兰新政府和西方国家允许极端民族主义分子攻击乌克兰东部地区说俄语的公民。

乌克兰政府和西方国家则将乌克兰东部地区的暴力事件归咎于亲俄团体，称克里米亚公投非法，美国警告称可能即将对俄罗斯实施制裁。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。