俄加大舆论攻势 利用北约轰炸南联盟15周年纪念日攻击西方

路透莫斯科3月24日（记者 Steve Gutterman） -俄罗斯电视台周一播放北约15年前轰炸前南斯拉夫联盟共和国(南联盟)的画面，在克里米亚危机问题上加大针对西方的舆论攻势。

俄罗斯国家电视台和媒体借助北约轰炸南联盟纪念日，抨击西方国家为“伪君子”，对于西方国家称克里米亚无权脱离乌克兰作出抨击。1999年北约动用武力帮助科索沃摆脱前南联盟领导人米洛舍维奇的统治。

俄罗斯国家电视台推出一档名为《塞尔维亚悲剧15周年》（The Serbian Tragedy: 15Years）的特别节目，向观众传递这样的信息，即美国和北约是重划全球边界、煽动分离主义、藐视国际法的罪魁。

“北约侵略的结果是南联盟最终解体，而科索沃单边宣布独立得到美国和大多数欧洲国家的欢迎，”俄罗斯官方报纸《俄罗斯报》（Rossiiskaya Gazeta）称。

“克里米亚加入（俄罗斯）是全民公投的结果，未动一枪一炮，但西方政客目前却指责俄罗斯违反国际法，这只能让人对他们明目张胆的虚伪产生质疑，”该报称。

北约当时对南联盟长达78天的轰炸，一直都是让俄罗斯恼火的源头之一。俄罗斯总统普京称，北约轰炸南联盟是美国打着关注人权幌子对他国频频动武的典型范例。

西方国家领导人对于将科索沃与克里米亚对比予以驳斥，他们认为北约国家没有试图吞并科索沃，他们除了保护民众外并无其他意图。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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