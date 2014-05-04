俄称基辅及其支持者对敖德萨血案负有直接责任--俄媒

路透莫斯科5月3日 - 俄媒体报道称，俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫(DmitryPeskov)周六表示，基辅当局及其西方支持者对乌克兰城市敖德萨发生的流血事件负有直接责任。

“基辅及其西方支持者实际上引发了这起流血冲突，并对此负有直接责任，”俄新社援引佩斯科夫的话报道称。

周五，乌克兰南部黑海港口城市敖德萨（Odessa）的亲俄人士和反俄人士发生冲突，并造成一栋建筑物起火，冲突和火灾造成数十人死亡。在东部的斯拉维扬斯克(Slaviansk)，乌克兰军队发起行动，试图驱离在那里的分离主义者。

在被问及俄罗斯将作何反应时，佩斯科夫表示，他无法说明俄罗斯将采取什么行动。

“我无法回答这个问题，这对我们来说是全新的情况，”国际文传电讯社援引他的讲话报道称。

佩斯科夫表示，这起暴力冲突使基辅在5月25日举行大选的计划变得“可笑”。

基辅当局指责俄罗斯支持乌克兰东部的亲俄组织。莫斯科方面否认与这些反抗活动有关。

“俄罗斯，或其他任何人，或任何国家，实际上对这些人已经没有影响力，因为在他们的生命受到直接威胁的情况下，已经无法说服他们放下武器，”报道援引佩斯科夫的话称。

他呼吁与欧洲合作伙伴举行对话，帮助解决乌克兰危机。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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