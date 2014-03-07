俄外长称美俄仍未就乌克兰危机达成协议

路透莫斯科3月6日 -俄罗斯外长拉夫罗夫周四称，俄罗斯与美国仍未就乌克兰危机达成协议。乌克兰克里米亚议会已举行表决，同意加入俄罗斯。

拉夫罗夫在罗马与美国国务卿克里会面后表示，华府下令对一些俄罗斯人实行资产冻结和禁发签证的做法毫无建设性。华府制裁措施，与俄罗斯出兵克里米亚有关。

国际文传电讯社引述拉夫罗夫的话称：“目前，我们还没法跟国际社会说我们达成了协议。”

他称，关于禁止一些俄罗斯人进入美国的说法让磋商变得复杂化。拉夫罗夫说：“他（克里）向我保证，目前还没有这样的名单，还只是个命令而已，但这改变不了事实，威胁依然存在。”

西方国家敦促莫斯科同意通过国际调停来解决乌克兰危机，但拉夫罗夫称，他现在要就此向总统普京汇报，而后才能作出决定。

他说：“我们也想搞清楚，我们的合作伙伴提出设立多种国际机制时，究竟是什么意思。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。