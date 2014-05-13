拉夫罗夫：想了解乌克兰真相 请看俄电视台报道

路透莫斯科5月12日 -俄罗斯外长拉夫罗夫周一敦促西方各国驻俄大使在撰写关于乌克兰危机的报告时能基于俄罗斯电视台的报道。

拉夫罗夫指责乌克兰屏蔽俄罗斯电视台的报道，称乌克兰媒体对危机的报道充满谎言。此前乌克兰也对俄罗斯作出过类似指控。

拉夫罗夫在与来访的乌干达外长共同出席的一场新闻发布会上表示：“他们在试图进行信息封锁，让观众和听众无法获得没有偏见的信息，并散布彻头彻尾的无耻谎言。”

“莫斯科的各国大使显然可以看到俄罗斯电视台的直播，我确信他们有义务将他们从直播上看到的事实报告给自己的政府，否则他们的工作就太不专业了。”

西方国家指责俄罗斯煽动乌克兰东部的分离主义者制造骚乱，俄罗斯对此予以否认，称乌克兰现在被西方国家支持的极右翼领导人所控制。俄罗斯敦促西方国家利用对乌克兰的影响力，停止乌东部暴力事件。

拉夫罗夫表示：“毫无疑问，美国、欧盟还有其他欧洲国家，他们都非常清楚乌克兰所发生事情的症结所在。”

他表示，目前尚没有计划举行有关乌克兰的新国际会谈，并称除非乌克兰对立双方举行直接对话，这种国际会谈对缓解乌克兰危机作用不大。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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