普京称乌当局必须停止东部镇压行动

背景资料：法国大选首轮投票四强相争 谁将晋级第二轮？
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透莫斯科5月27日 - 俄罗斯总统普京周二呼吁乌克兰当局立即停止在乌东部镇压亲俄分裂主义者的军事行动。
普京并向基辅当局施压，敦促后者开始与反叛力量领袖对话。
克里姆林宫称，普京已与意大利总理伦齐通了电话，强调乌克兰需立即停止在东南部地区的惩罚性军事行动，并与该地区代表进行和平对话。
俄外长拉夫罗夫表态称，停止流血冲突是基辅当局的首要任务，也是对他们能否长久执政的考验。
俄塔社引述拉夫罗夫的话称：“（乌克兰）选举已经举行，我们尊重人民表达意愿的结果，但我们认为，停止一切暴力事件绝对是必要的。”
拉夫罗夫称，乌克兰当选总统波罗申科若与乌克兰东部进行对话，会发现俄罗斯是个可靠的合作伙伴，但他表示，目前未考虑波罗申科访俄事宜。
他警告称，乌克兰政府镇压分裂主义者的结果可能事与愿违。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。