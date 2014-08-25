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时事要闻 | 2014年 8月 25日 星期一 17:41 BJT

俄罗斯称希望再次向乌克兰东部派遣援助车队

路透莫斯科8月25日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示，俄罗斯希望在不久的将来再次向乌克兰东部派遣人道主义援助车队。此前，乌克兰和西方抨击俄罗斯在没有得到官方许可的情况下派车队进入乌克兰。

拉夫罗夫在新闻发布会上表示：“人道主义情况没有改善，反而在恶化。不管什么情况，我们希望达成协议，在未来几日沿同样路线再次派出车队。”

拉夫罗夫还表示，乌克兰东部民用基础设施所遭到的破坏不能仅仅归因于失误或偶然。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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