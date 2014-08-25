俄罗斯称希望再次向乌克兰东部派遣援助车队

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透莫斯科8月25日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周一表示，俄罗斯希望在不久的将来再次向乌克兰东部派遣人道主义援助车队。此前，乌克兰和西方抨击俄罗斯在没有得到官方许可的情况下派车队进入乌克兰。
拉夫罗夫在新闻发布会上表示：“人道主义情况没有改善，反而在恶化。不管什么情况，我们希望达成协议，在未来几日沿同样路线再次派出车队。”
拉夫罗夫还表示，乌克兰东部民用基础设施所遭到的破坏不能仅仅归因于失误或偶然。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。