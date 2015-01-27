俄罗斯警告西方勿就乌克兰问题对其实施敲诈

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透莫斯科1月26日（记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯周一就乌克兰战事再起指责基辅当局，并警告称西方任何加大对俄经济压力的企图都将是“绝对具有毁灭性的”敲诈。
乌克兰分裂力量在东南部地区发起攻势。美国总统奥巴马称，正在考虑除了军事行动以外的各种选项以孤立俄罗斯。
克里姆林宫发言人帕斯科夫（Dmitry Peskov）否认俄罗斯卷入相关战事。俄罗斯外长拉夫罗夫指责西方在反俄方面变得歇斯底里，目的是为了给扩大对俄经济制裁找理由。
“我们看到（西方）将再次商量对俄罗斯经济进行敲诈，而不是向拒绝对话以和平解决冲突的方面增加压力，”RIA通讯社援引帕斯科夫的话称。
“俄罗斯从未向这类威胁妥协过，这些威胁和敲诈也从未取得任何结果，未来也不会……再次威胁要对俄罗斯经济加大施压力度，是绝对具有毁灭性的做法，毫无道理可言，缺乏远见。”
“我们看到了试图让和平进程脱离轨道的企图，还看到基辅当局一而再地企图通过武力在东南地区进行镇压。这些企图没有出路，”拉夫罗夫在新闻发布会上说。
欧盟已经呼吁成员国外长周四召开紧急会议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。