东欧情势：普京称乌当局必须停止东部镇压行动

更新版 1-香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月27日 - 俄罗斯总统普京周二呼吁乌克兰当局立即停止在乌东部镇压亲俄分裂主义者的军事行动。
普京并向基辅当局施压，敦促后者开始与反叛力量领袖对话。
克里姆林宫称，普京已与意大利总理伦齐通了电话，强调乌克兰需立即停止在东南部地区的惩罚性军事行动，并与该地区代表进行和平对话。
俄外长拉夫罗夫表态称，停止流血冲突是基辅当局的首要任务，也是对他们能否长久执政的考验。
俄塔社引述拉夫罗夫的话称：“（乌克兰）选举已经举行，我们尊重人民表达意愿的结果，但我们认为，停止一切暴力事件绝对是必要的。”
拉夫罗夫称，乌克兰当选总统波罗申科若与乌克兰东部进行对话，会发现俄罗斯是个可靠的合作伙伴，但他表示，目前未考虑波罗申科访俄事宜。
他警告称，乌克兰政府镇压分裂主义者的结果可能事与愿违。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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