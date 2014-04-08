美国就乌克兰问题指责俄罗斯 俄外长反击

路透莫斯科4月8日 -美国曾指责莫斯科在造成乌克兰的不稳定局势，俄罗斯外长拉夫罗夫周二对此予以驳斥，他并称只有乌克兰政府考虑了主要讲俄语地区的利益，该国局势才有可能好转。

俄罗斯和美国在乌克兰冲突问题上相持不下。俄罗斯已将克里米亚纳入其版图，并称有权保护讲俄语的人以及保护俄罗斯族裔免受俄所谓乌克兰极右领导人的威胁。

美国国务卿克里周一警告拉夫罗夫，如果俄罗斯进一步造成乌克兰局势动荡，俄将面临严重后果。

在与安哥拉外长Georges Chikoti于莫斯科举行的新闻发布会上，拉夫罗夫称，“不要寻求将责任推在别人身上。”

亲俄示威者占领了乌克兰东部城市的政府办公楼，乌克兰执法机构目前正试图夺回对这些大楼的控制权。基辅指责莫斯科策划了这些行动，以让乌克兰变得四分五裂。

拉夫罗夫称，“我们深信……如果乌克兰当局继续无视该国东南部地区的利益，该国局势将无法平静下来，并转为全国对话。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。