美国就乌克兰问题指责俄罗斯 俄外长反击

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月8日 - 美国曾指责莫斯科在造成乌克兰的不稳定局势，俄罗斯外长拉夫罗夫周二对此予以驳斥，他并称只有乌克兰政府考虑了主要讲俄语地区的利益，该国局势才有可能好转。
俄罗斯和美国在乌克兰冲突问题上相持不下。俄罗斯已将克里米亚纳入其版图，并称有权保护讲俄语的人以及保护俄罗斯族裔免受俄所谓乌克兰极右领导人的威胁。
美国国务卿克里周一警告拉夫罗夫，如果俄罗斯进一步造成乌克兰局势动荡，俄将面临严重后果。
在与安哥拉外长Georges Chikoti于莫斯科举行的新闻发布会上，拉夫罗夫称，“不要寻求将责任推在别人身上。”
亲俄示威者占领了乌克兰东部城市的政府办公楼，乌克兰执法机构目前正试图夺回对这些大楼的控制权。基辅指责莫斯科策划了这些行动，以让乌克兰变得四分五裂。
拉夫罗夫称，“我们深信……如果乌克兰当局继续无视该国东南部地区的利益，该国局势将无法平静下来，并转为全国对话。”(完)
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha