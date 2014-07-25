俄罗斯称将配合由荷兰牵头的马航MH17坠机事件调查

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路透吉隆坡7月24日(记者 Al-Zaquan Amer Hamzah/Siva Govindasamy) - 俄罗斯驻马来西亚大使伏洛波耶娃(Liudmila Vorobyeva)周四表示，俄罗斯将配合马航MH17坠机事件的调查，称俄罗斯对于荷兰而非乌克兰主导调查感到满意。

伏洛波耶娃还驳斥了关于被控击落航班的亲俄反叛力量拥有一枚俄制防空导弹的说法，称反叛力量缺乏使用该武器的培训。

马航MH17在乌克兰东部被击落，在机上的近300人中，193人为荷兰公民。

根据联合国国际民航组织(ICAO)的规定，空难调查通常由飞机坠毁地所在国主导，但俄罗斯表示乌克兰不应负责此事，因为控制飞机坠毁地点的反叛力量不信任乌克兰当局。

伏洛波耶娃在吉隆坡接受路透采访时表示：“我们希望由ICAO牵头进行国际调查。ICAO的成员国都可参与。荷兰有权主导此事。我们是ICAO成员国，我们会配合此次调查。”

伏洛波耶娃表示，俄罗斯专家已经在参与调查，但她没有提到这些专家主要负责什么。

“一旦ICAO和国际专家参与调查，我们认为，他们会给出真正的结果，真相就会出浮现。”（完）