谁应为马航坠机事件负责？俄亲政府媒体力挺普京

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Thomas Grove

路透莫斯科7月18日 - 有说法称，乌克兰战机曾尾随马航MH17客机；也有人怀疑，乌克兰军方误将该客机当成俄罗斯总统普京的专机。

对于该客机究竟是如何被击落的，俄罗斯亲克里姆林宫的媒体的说法也不尽相同，但他们在谁为此事负责一事上口径一致：乌克兰政府。

对于俄罗斯而言，用信息战来影响谁为这起事件负责的公众舆论，对乌克兰东部的危机如何发展将至关重要。这一点对乌克兰当局和亲俄分裂反叛力量亦如此。

客机坠毁事件发生几小时后，普京就此事指责乌克兰总统波罗申科，称如果乌克兰当局没有结束与分裂力量的停火，就不会发生这样的事情。

此后，俄罗斯媒体的报导基本上都支持普京的结论，与西方媒体有关这起事件的报导大相径庭。

俄罗斯媒体将这起事件与俄罗斯一架客机在2001年被乌克兰军方错误击落一事相提并论。

俄罗斯官媒今日俄罗斯（RT）援引航空消息人士的话，力推乌克兰军方误将该客机当成从巴西峰会返回的普京专机、从而发射导弹袭击的说法。

“两架飞机的外形相似，线性尺寸也非常相似，至于颜色嘛，从足够远的距离看也相同，”该消息人士称。

俄罗斯在线媒体LifeNews的说法略有不同，称目击者看到一架乌克兰战机尾随在该客机之后。而马航客机的飞行高度为10公里（32,800英尺），因此很难从地面看到。

俄罗斯媒体报导还用一名西班牙人的Twitter贴文来支持他们的说法，该西班牙人自称是乌克兰鲍里斯波尔机场（Borisypil）的航空调度员。

“在马航客机从雷达上消失前三分钟，两架乌克兰战机被发现紧随其后，”国际文传电讯社和亲俄的Twitter账户援引这名自称调度员的人称。

所引@Spainbuca的贴文在周四已被删除。

基辅方面也展开了信息反击。乌官员指责反叛势力使用从俄罗斯获取的苏联时期的SA-11导弹系统。乌政府还公布了俄情报官员讨论受俄支持的乌反叛势力击落客机的录音。（完）