梅德韦杰夫称西方制裁伤不了俄罗斯

路透莫斯科3月25日 -据国际文传电讯社（Interfax）报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫对欧美针对俄罗斯的制裁淡然置之，称就算西方再实施更多的制裁，也拦不住想要在俄罗斯经营业务的企业。

有记者询问若西方国家扩大对俄制裁措施，会对俄方与外国油气公司的合作产生怎样的影响，梅德韦杰夫回答道：“一切都没事。”

他说：“想在各领域与我们合作的企业，无论是科学、生产还是投资领域，他们不会走，因为这样的合作完全正常。”

他同时指出：“如果企业决定撤离，那就意味着他们本来就不想在俄罗斯经营业务。”他在一次创新论坛上发表了此番言论。

美国和欧盟称俄罗斯非法占领克里米亚，并因此对一些俄罗斯官员和议员实施了禁发签证和冻结资产等制裁措施。

欧美警告称，若俄罗斯寻求夺取乌克兰更多领土或采取其他侵略性举措，将大幅扩大对俄罗斯的制裁范围，可能影响到整体经济。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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