俄罗斯称正在从乌克兰边境撤军

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透莫斯科5月21日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯周三称，为演习部署在乌克兰边境附近的军队已经拆除了设备，目前正在赶往火车站和机场以返回永久驻地。但美国和北约称，他们没有看到俄军撤离的明显迹象。
克里姆林宫周一称，总统普京已让国防部长下令从俄乌接壤的边境地区撤回军队。
俄罗斯国防部在声明中称，用了一天时间拆除野外营地、整理打包并准备军车后，在罗斯托夫、别尔哥罗德和布良斯克三地的部队“已经开始赶往火车站和飞机场”。
声明称，这些部队正在返回他们的永久驻地。声明没有具体指明撤离军队的人数，亦未提及与乌克兰东部接壤的另外两地区的部队情况。
在乌克兰周日举行总统选举前，俄方此举或能缓解紧张局势。
美国白宫和国防部承认俄乌边境地区有活动，但表示目前还不能确定这是否为俄军撤离还是重新调动。
北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）周三称，北约仍没有看到俄军从边境撤离的“明显证据”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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