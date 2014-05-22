俄罗斯称正在从乌克兰边境撤军

路透莫斯科5月21日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯周三称，为演习部署在乌克兰边境附近的军队已经拆除了设备，目前正在赶往火车站和机场以返回永久驻地。但美国和北约称，他们没有看到俄军撤离的明显迹象。

克里姆林宫周一称，总统普京已让国防部长下令从俄乌接壤的边境地区撤回军队。

俄罗斯国防部在声明中称，用了一天时间拆除野外营地、整理打包并准备军车后，在罗斯托夫、别尔哥罗德和布良斯克三地的部队“已经开始赶往火车站和飞机场”。

声明称，这些部队正在返回他们的永久驻地。声明没有具体指明撤离军队的人数，亦未提及与乌克兰东部接壤的另外两地区的部队情况。

在乌克兰周日举行总统选举前，俄方此举或能缓解紧张局势。

美国白宫和国防部承认俄乌边境地区有活动，但表示目前还不能确定这是否为俄军撤离还是重新调动。

北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）周三称，北约仍没有看到俄军从边境撤离的“明显证据”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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