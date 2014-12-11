少量俄军人员应基辅邀请在乌东部执行任务--俄媒

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透莫斯科12月10日 - 据俄新社报导，俄军总参谋长瓦雷里·格拉西莫夫（Valery Gerasimov）周三称，应基辅当局邀请，少量俄军人员在乌克兰东部执行任务，正在辅助欧安组织（OSCE）促成交战双方达成和平协议。
他在会见外国外交官时表示，“应乌克兰联合参谋部邀请，俄军已派遣代表到乌东部的Debaltseve镇。”
他还表示，俄军代表的任务是与欧安组织一道，帮助找到“缓解紧张局势并从接触地带撤军的折中决定”。
“我要公开表明，这个过程并不容易。如果不是受到来自很多欧洲国家代表、北约成员和美国的持续外部干预，这个问题将会得到很快解决，”格拉西莫夫说道。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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