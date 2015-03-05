俄罗斯在俄南部启动大规模军演--媒体

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透莫斯科3月5日 - 国际文传电讯社报导，俄罗斯国防部周四称，已在俄罗斯南部开始一项大规模防空演习。有2,000多名军人和500件武器装备参加演习。
俄国防部并称，军事演习将持续至4月10日，演习地点包括北高加索和南高加索地区。
俄国防部表示，演习范围亦将涉及俄罗斯在亚美尼亚的军事基地、阿布哈兹和南奥塞梯以及俄罗斯去年并入版图的克里米亚地区。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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