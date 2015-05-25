乌克兰俘获的两名俄罗斯人称在为俄军方执行任务

路透莫斯科5月22日 - 乌克兰军队抓获的两名俄罗斯人向俄罗斯《新报》(Novaya Gazeta)表示，他们（被俘时）在乌克兰为俄罗斯军方执行任务。该说法推翻了莫斯科官方称此二人是以普通公民身份进入乌克兰的说法。

其中一人名为Alexander Alexandrov，当采访者告诉Alexandrov他的亲属已向俄罗斯官方媒体表示Alexandrov在前往乌克兰之前已从俄罗斯军队退役时，病床上的他泪流满面。

“他们为什么不帮我？”俄罗斯《新报》援引他的话称。“我接到了命令。我向祖国发誓……作为一名军人，我执行了这个命令。”

Alexandrov和另外一人Yevgeny Yerofeyev被俘凸显了俄罗斯军事介入乌克兰事务的窘境。

俄罗斯否认在乌克兰有任何军事介入，所以当俄罗斯军人被俘后，俄罗斯必须与这二人撇清关系，即使俄罗斯军队的荣誉准则规定任何为俄罗斯作战的人都应受到保护。

接受《新报》采访时，Alexandrov和Yerofeyev均称他们都是俄罗斯现役军人。他们表示想让俄罗斯政府帮助他们回国，但俄罗斯驻基辅大使馆的官员并未探访过他们。

俄罗斯国防部发言人向官方媒体表示，Alexandrov和Yerofeyev曾在俄罗斯军队服役，但他们被俘获时已不是现役士兵。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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