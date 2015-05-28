独家：俄罗斯在俄乌边境集结重武器--路透目击者

路透俄罗斯KHUTOR CHKALOVA5月27日 （记者 Maria Tsvetkova） - 据一名路透记者本周所见，俄罗斯军队正在俄乌边境的临时基地集结军队和数百件武器，包括移动火箭发射器、坦克和大炮。

许多军用车辆都摘下了牌照和识别标记，而许多军人也将军服上的徽章取下。就这一点而言，他们符合在乌克兰东部发现的一些军队的外观。乌克兰及其西方盟国声称这些军队是掩盖身份的俄罗斯部队。

在距边境约50公里的Kuzminsky靶场基地发现的这一幕，是迄今为止有关俄罗斯在该地进行军事集结的部分最明显证据。

俄罗斯国防部未对本次军事集结立即发表评论。多位士兵称，他们被派往该基地进行简单的军事训练，意指他们的集结与乌克兰局势无关。

被路透问及大量没有标识的武器和未带徽章的军队集结于边境是否预示着俄罗斯计划入侵乌克兰时，克里姆林宫发言人Dmitry Peskov在电话新闻发布会上称：

“我认为，‘是否正在准备一场入侵’这种措辞，就其本身而言是不恰当的。”

本次集结的武器包括“飓风”（Uragan）多管火箭发射器、坦克和自推进榴弹炮--这些武器都曾见于乌克兰东部战事。

上周六开始的四天里，路透记者看到四辆载有军用车辆与士兵的货运列车抵达俄罗斯南部罗斯托夫地区的一个火车站，其中最少有两节车厢的货物通过公路继续运送到这个基地。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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