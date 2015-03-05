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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 18:20 BJT

俄罗斯在俄南部启动大规模军演--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月5日 - 国际文传电讯社报导，俄罗斯国防部周四称，已在俄罗斯南部开始一项大规模防空演习。有2,000多名军人和500件武器装备参加演习。

俄国防部并称，军事演习将持续至4月10日，演习地点包括北高加索和南高加索地区。

俄国防部表示，演习范围亦将涉及俄罗斯在亚美尼亚的军事基地、阿布哈兹和南奥塞梯以及俄罗斯去年并入版图的克里米亚地区。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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