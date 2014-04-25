普京坦承西方制裁冲击俄经济

路透莫斯科4月24日（记者 Nigel Stephenson） -俄罗斯总统普京周四称，西方制裁措施对俄罗斯造成冲击。该国自然资源部长Sergei Donskoy则警告外国油气企业：若决定离开，短期内就别想再回来！

普京坦承美国和欧盟的制裁措施对俄经济造成冲击，但表示影响程度不算太严重。

他在与媒体会面时说：“整体上，他们（对俄罗斯经济）造成了损害，因为（信用）评级正在被审查，贷款成本可能上升，以及诸如此类的其他问题。但情况不算非常严重。”

普京谴责西方以制裁作为外交政策工具，称这会损害牵扯到的所有人。

他并警告称，若乌克兰当局在乌东部动用武力，将给其带来严重后果。

周四早些时候，俄罗斯自然资源部长Donskoy称，外资企业若决定撤离俄罗斯，将为此付出代价。

俄罗斯经济严重依赖于石油天然气产业，因此也依赖于外国投资和技术。

2014年第一季俄罗斯经济环比萎缩0.5%，尽管同比仍增长了0.8%。卢布汇率年内已挫跌约8%。俄央行周五开会，但不大可能出台任何对经济立即产生扶持效果的措施。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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