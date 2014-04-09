俄罗斯称俄乌边境驻军不构成威胁

路透莫斯科4月9日 -乌克兰和西方国家对俄罗斯在与乌克兰接壤的边界附近驻军表示担忧，俄罗斯周三称这“毫无根据”，并表示驻扎在那里的俄罗斯军队不构成威胁，并指责美国在该地区“煽风点火”。

华府指控俄罗斯策划了乌克兰东部的分裂主义活动，北约敦促俄罗斯从俄乌边境附近撤军。

俄罗斯外交部在声明中表示：“美国和乌克兰没有理由担忧。俄罗斯已多次表示，俄罗斯不会在俄乌边境附近的领土执行任何非同寻常或意外的、并且具有军事意义的活动。”

声明还表示，俄罗斯不会出席本周在维也纳举行的欧洲安全与合作组织(OSCE)会议。这是美国和乌克兰针对俄罗斯在俄乌边境驻军寻求举行的一次会议。

俄罗斯外交部称，美国和乌克兰在欧安组织进行“反俄活动”，在加深围绕乌克兰问题的紧张气氛。

“俄罗斯军队在其领土的每日活动没有威胁到美国和其他欧安组织成员国的安全。任何指责俄罗斯集结武装力量的企图都是毫无根据的。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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