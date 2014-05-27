俄罗斯呼吁乌克兰停止针对本国民众的军事行动

路透莫斯科5月26日 - 俄罗斯周一敦促乌克兰政府停止针对本国民众的军事行动，同时呼吁欧安组织（OSCE）国际观察团对乌克兰当局与亲俄分离主义者在东部城市顿涅茨克的冲突进行调查。

乌克兰周一发动空袭并出动空降部队打击占领了顿涅茨克一机场的亲俄反叛人士，该国新当选的总统波罗申科则拒绝与“恐怖分子”进行任何谈判。

“面对顿涅茨克附近发生武装冲突并且造成伤亡的报导，我们急切呼吁欧安组织领导层及其在乌克兰的特别观察团提供事件的详细信息，”俄罗斯外交部在声明中称。

“我们希望欧安组织的代表和基铺当局提供关于此事的客观、全面信息，希望基铺当局停止针对自己人民的军事行动。”

俄罗斯外长拉夫罗夫表达了与普京过去几天所表达的类似观点，称俄罗斯愿与波罗申科合作，但警告基铺当局不要在东部加强武装行动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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