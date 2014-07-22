俄罗斯质疑乌反叛力量击落马航客机的说法

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科7月21日 - 俄罗斯国防部周一对指责乌克兰亲俄反叛力量应为马航客机坠毁事件负责的说法提出质疑，要求美国提供卫星图像支持其说法。

俄罗斯国防部在新闻发布会上称，一架乌克兰战机曾跟踪过该客机。在发布会上，俄罗斯军方将领在大屏幕上播放了雷达图像。乌克兰当局称，马航客机附近并无飞机。

俄罗斯国防部还否认向乌克兰东部的分裂力量提供SA-11 Buk反飞机导弹系统及“其他任何武器”。

乌克兰安全官员用视频及录音记录来支持其对俄罗斯和乌克兰反叛力量参与坠机事件的指控，俄方的这场发布会似乎是对此指控的直接回应。俄罗斯国防部的评论暗示，乌方相关记录是伪造的。

“俄罗斯空管系统发现了一架乌克兰空军飞机，大概是苏-25（战机），在马航客机的方向升空……这架苏-25距马航客机的距离在3-5公里之间（2-3英里），”俄罗斯空军中将Igor Makushev说。

“乌克兰官员此前称在马航客机坠毁事件发生当天该区域没有军机--正如大家所看，这样的说法似乎并不属实。”

另一位中将Andrei Kartopolov称，“不论巧合与否”，一颗美国卫星当时一直在监测该地区。

“我们对美国伙伴还有一些问题，”Kartopolov说。“根据美方的说法，他们有证实导弹是反叛力量发射的卫星图像，但却没人看到这些图像。”

“如果美方有该卫星拍摄到的图片，那他们应当向国际社会公布。”（完）