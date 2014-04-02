俄罗斯警告乌克兰不要加入北约

路透莫斯科4月1日 -俄罗斯周二警告乌克兰不要加入北约，称该国此前向北约靠近的企图曾导致乌俄关系紧张，引发了俄罗斯同北约之间的矛盾。

“（乌克兰之前的企图）曾导致俄罗斯与乌克兰的政治接触冰封，也让北约和俄罗斯之间出现了头疼的问题，”俄罗斯外交部称。

俄罗斯外交部警告称，俄罗斯与乌克兰未来的经济关系“很大程度上取决于乌克兰在外交政策上采取的行动”。

声明强调，俄罗斯对北约与乌克兰之间的接触很敏感。

俄罗斯视乌克兰为传统势力范围的一部分，希望乌克兰在宪法中写入中立条款以防止其加入北约。

乌克兰在尤先科担任总统时期曾寻求加入北约。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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