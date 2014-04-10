俄罗斯称北约利用乌克兰危机提升自身吸引力

路透莫斯科4月10日 -俄罗斯外交部周四指责北约利用乌克兰危机提升其对北约成员国的吸引力，并通过联合对抗假想敌来证明其存在的合理性。

俄罗斯和西方国家就乌克兰危机陷入冷战式僵局，北约秘书长拉斯穆森(AndersFogh)要求俄罗斯撤回在俄乌边境附近的军队，并称如果俄罗斯坚持干预乌克兰，将面临严重后果。

俄罗斯外交部称，拉斯穆森的言论对抗意味十足，且最近几个月拉斯穆森没有就乌克兰问题提出“任何建设性议程”，反而在增加该地区的不稳定性。

“（北约）秘书长对我们持续不断的指控让我们相信，北约在试图利用乌克兰危机，将北约成员国联合起来，面对假想外部威胁，并在21世纪强化各国对该联盟的需要。”

自俄罗斯上月将克里米亚并入其版图，北约已暂停与俄罗斯的所有军事与民用合作，但表示大使级及以上级别的政治对话可以继续。

北约还限制俄罗斯外交官对北约总部大楼的访问，并正在重新审视1997年与俄罗斯达成的合作协议以及后来的2002罗马宣言。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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